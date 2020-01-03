Медведев и Хачанов обыграли Боллели и Лоренци на ATP Cup

На ATP Cup в группе D завершился матч сборных России и Италии. В парной встрече Даниил Медведев и Карен Хачанов победили Симоне Боллели и Фабио Фоньини в двух сетах. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 17 минут.

Ранее Медведев в трёх сетах обыграл Фоньини — 1:6, 6:1, 6:3, а Хачанов в двух сетах взял верх над Стефано Травальей — 7:5, 6:3.

5 января Италия сыграет с Норвегией, а Россия — с США. В четвертьфинал выйдут шесть победителей групп и две лучшие команды среди занявших вторые места. Дебютный розыгрыш ATP Cup завершится 12 января.

ATP Cup — новый командный турнир, который в нынешнем сезоне проводится впервые. Соревнования в 2020 году проходят в Австралии.