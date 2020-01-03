Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Медведев и Хачанов обыграли Боллели и Лоренци на ATP Cup

Медведев и Хачанов обыграли Боллели и Лоренци на ATP Cup
Теннис / ATP 0

На ATP Cup в группе D завершился матч сборных России и Италии. В парной встрече Даниил Медведев и Карен Хачанов победили Симоне Боллели и Фабио Фоньини в двух сетах. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 17 минут.

Ранее Медведев в трёх сетах обыграл Фоньини — 1:6, 6:1, 6:3, а Хачанов в двух сетах взял верх над Стефано Травальей — 7:5, 6:3.

5 января Италия сыграет с Норвегией, а Россия — с США. В четвертьфинал выйдут шесть победителей групп и две лучшие команды среди занявших вторые места. Дебютный розыгрыш ATP Cup завершится 12 января.

ATP Cup — новый командный турнир, который в нынешнем сезоне проводится впервые. Соревнования в 2020 году проходят в Австралии.

ATP Cup. Группа D
03 января 2020, пятница. 17:30 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
Д. Медведев К. Хачанов
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		3  
         
Симоне Болелли
Италия
Симоне Болелли
Паоло Лоренци
Италия
Паоло Лоренци
С. Болелли П. Лоренци
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020