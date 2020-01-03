Медведев и Хачанов обыграли Боллели и Лоренци на ATP Cup
На ATP Cup в группе D завершился матч сборных России и Италии. В парной встрече Даниил Медведев и Карен Хачанов победили Симоне Боллели и Фабио Фоньини в двух сетах. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3.
Продолжительность матча составила 1 час 17 минут.
Ранее Медведев в трёх сетах обыграл Фоньини — 1:6, 6:1, 6:3, а Хачанов в двух сетах взял верх над Стефано Травальей — 7:5, 6:3.
5 января Италия сыграет с Норвегией, а Россия — с США. В четвертьфинал выйдут шесть победителей групп и две лучшие команды среди занявших вторые места. Дебютный розыгрыш ATP Cup завершится 12 января.
ATP Cup — новый командный турнир, который в нынешнем сезоне проводится впервые. Соревнования в 2020 году проходят в Австралии.
Читайте также
- 3 января 2020
-
18:56
-
17:49
-
16:29
-
16:14
-
15:00
-
14:15
-
13:36
-
13:13
-
11:45
-
10:04
-
09:37
-
00:58
- 2 января 2020
-
23:24
-
22:32
-
21:45
-
20:21
-
19:35
-
18:44
-
17:41
-
16:27
-
15:06
-
14:09
-
13:22
-
12:24
-
11:18
-
10:12
-
09:01
- 1 января 2020
-
18:42
- 31 декабря 2019
-
20:22
-
19:59
-
15:21
-
14:48
-
14:36
-
13:51
-
12:46
Партнерский контент