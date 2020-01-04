Сборная Беларуси лишена права проводить матч Кубка Дэвиса в Минске
Квалификационный матч Кубка Дэвиса между сборными Беларуси и Германии не сможет пройти в Минске, как было запланировано ранее. Как сообщает «Прессбол», такое решение принял Международный теннисный союз из-за несоответствия стандартам корта в минском Дворце тенниса. Таким образом, 6-7 марта встреча команд пройдёт в Германии.
Помимо запрета проводить матч на домашнем корте, Федерация тенниса Беларуси была наказана денежным штрафом и лишением 41 очка в рейтинге Кубка Дэвиса.
Напомним, на квалификационном этапе Кубка Дэвиса сборные соревнуются за право участвовать в финальном этапе командных соревнований, который в 2020 году пройдёт в Мадриде (Испания) в ноябре. Действующими чемпионами турнира являются представители Испании.
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