Сборная Беларуси лишена права проводить матч Кубка Дэвиса в Минске

Квалификационный матч Кубка Дэвиса между сборными Беларуси и Германии не сможет пройти в Минске, как было запланировано ранее. Как сообщает «Прессбол», такое решение принял Международный теннисный союз из-за несоответствия стандартам корта в минском Дворце тенниса. Таким образом, 6-7 марта встреча команд пройдёт в Германии.



Помимо запрета проводить матч на домашнем корте, Федерация тенниса Беларуси была наказана денежным штрафом и лишением 41 очка в рейтинге Кубка Дэвиса.



Напомним, на квалификационном этапе Кубка Дэвиса сборные соревнуются за право участвовать в финальном этапе командных соревнований, который в 2020 году пройдёт в Мадриде (Испания) в ноябре. Действующими чемпионами турнира являются представители Испании.