Хачанов: возможность следить во время игры за статистикой – хорошее дополнение к ATP Cup

Российский теннисист Карен Хачанов рассказал, что ему пришлась по душе техническая возможность анализировать статистику игры на ATP Cup прямо в ходе матча.

Во время игры Хачанова с итальянцем Стефано Травальей россиянин получал подсказки от тренерского штаба и капитана команды Марата Сафина, который разбирал во время пауз отдельные элементы поединка со статистикой и демонстрировал их Карену на планшете.

«На турнирах ATP обычно игроки даже не могут говорить со своим тренером, мы предоставлены самим себе и принимаем решения лично. На ATP Cup есть возможность проанализировать, что происходит, в режиме онлайн. Здесь за вами стоит вся команда, личный тренер, капитан. Статистика позволяет вам обсудить каждый отдельный розыгрыш. Думаю, это действительно хорошее дополнение», — приводит слова Хачанова официальный сайт ATP.