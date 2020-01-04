Хачанов: возможность следить во время игры за статистикой – хорошее дополнение к ATP Cup

Российский теннисист Карен Хачанов рассказал, что ему пришлась по душе техническая возможность анализировать статистику игры на ATP Cup прямо в ходе матча.
Во время игры Хачанова с итальянцем Стефано Травальей россиянин получал подсказки от тренерского штаба и капитана команды Марата Сафина, который разбирал во время пауз отдельные элементы поединка со статистикой и демонстрировал их Карену на планшете.
«На турнирах ATP обычно игроки даже не могут говорить со своим тренером, мы предоставлены самим себе и принимаем решения лично. На ATP Cup есть возможность проанализировать, что происходит, в режиме онлайн. Здесь за вами стоит вся команда, личный тренер, капитан. Статистика позволяет вам обсудить каждый отдельный розыгрыш. Думаю, это действительно хорошее дополнение», — приводит слова Хачанова официальный сайт ATP.
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