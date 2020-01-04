Эйсы игроков в первый день ATP Cup помогли собрать $ 21,6 тыс. на борьбу с пожарами

Организаторы ATP, пообещавшие жертвовать на борьбу с лесными пожарами, охватившими Австралию, по $ 100 за каждый выполненный эйс на турнире, в первый день соревнований собрали $ 21,6 тыс. Об этом сообщает официальный сайт турнира.
В первый день ATP Cup теннисисты 216 раз подавали навылет. Лидером по этому показателю стал американец Джон Иснер. Он выполнил 33 эйса. Второе место занимает австралиец Ник Кирьос (20), на третьем — немец Янн-Леннард Штруфф (15). Четвёртую строчку по числу эйсов занимает канадец Денис Шаповалов (12).
Кирьос и австралиец Алекс Де Минор ранее заявили, что будут в частном порядке жертвовать на борьбу с пожарами по $ 200 и $ 250 соответственно за каждую выполненную подачу навылет.
Сборная России, за которую выступали Карен Хачанов и Даниил Медведев, в первом матче группового этапа обыграла команду Италии — 3-0.
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