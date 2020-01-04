Сборная Японии стартовала на ATP Cup c победы над Уругваем, Франция обыграла Чили

Сборная Японии обыграла команду Уругвая в первом матче группы B на ATP Cup в Перте (Австралия) со счётом 3-0. В одиночных встречах Йосихито Нисиока обыграл Пабло Куэваса со счетом 6:0, 6:1, а Го Соеда нанёс поражение Мартину Куэвасу — 6:1, 6:3. В парном поединке Тосихиде Мацуи и Бен Маклаклан одолели Ариеля Бехара и Пабло Куэваса со счётом 7:6 (7:5), 6:4.
В матче группы А, который проходил в Брисбене, сборная Франции победила команду Чили со счётом 2-1. Бенуа Пэр одолел Николаса Джарри — 6:7 (3:7), 6:3, 6:3. Гаэль Монфис был сильнее Кристьяна Гарина — 6:3, 7:5. В парной встрече Николя Маю и Эдуар Роже-Васслен уступили Гарину и Харри — 5:7, 2:6.
В группе Е Аргентина была сильнее Польши — 2-1. Гидо Пелья обыграл Камиля Майхшака — 6:2, 2:6, 6:2. Диего Шварцман уступил Хуберту Хуркачу — 6:4, 2:6, 3:6. Решающей стала парная встреча, где Максимо Гонсалес и Андрес Мольтени одолели Хуркача и Лукаша Кубота — 6:2, 6:4.
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