Бывшая девятая ракетка мира Петкович не выступит на Открытом чемпионате Австралии

Немецкая теннисистка Андреа Петкович пропустит Australian Open, информирует пресс-служба турнира.
32-летняя спортсменка не примет участия в Открытом чемпионате Австралии из-за травмы левого колена.
Напомним, призовой фонд соревнований в 2020 году составит $ 49,1 млн, это на 14% больше, чем в прошедшем сезоне. Теннисисты, проигравшие в первом круге квалификации, получат около $ 13 800, что на треть больше, чем на Australian Open 2019 года. Проигравшим в первом раунде основной сетки выплатят около $ 62 300 (на 20% больше).
Победители соревнований в мужском и женском одиночном разрядах получат около $ 2,85 млн.
Открытый чемпионат Австралии стартует 20 января. Действующей победительницей турнира является представительница Японии Наоми Осака. В прошлогоднем финале она обыграла чешку Петру Квитову — 7:6 (7:2), 5:7, 6:4.
- 4 января 2020
-
13:23
-
11:59
-
11:33
-
11:08
-
09:31
-
00:38
- 3 января 2020
-
21:55
-
18:56
-
17:49
-
16:29
-
16:14
-
15:00
-
14:15
-
13:36
-
13:13
-
11:45
-
10:04
-
09:37
-
00:58
- 2 января 2020
-
23:24
-
22:32
-
21:45
-
20:21
-
19:35
-
18:44
-
17:41
-
16:27
-
15:06
-
14:09
-
13:22
-
12:24
-
11:18
-
10:12
-
09:01
- 1 января 2020
-
18:42