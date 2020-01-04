Бывшая девятая ракетка мира Петкович не выступит на Открытом чемпионате Австралии

Немецкая теннисистка Андреа Петкович пропустит Australian Open, информирует пресс-служба турнира.

32-летняя спортсменка не примет участия в Открытом чемпионате Австралии из-за травмы левого колена.

Напомним, призовой фонд соревнований в 2020 году составит $ 49,1 млн, это на 14% больше, чем в прошедшем сезоне. Теннисисты, проигравшие в первом круге квалификации, получат около $ 13 800, что на треть больше, чем на Australian Open 2019 года. Проигравшим в первом раунде основной сетки выплатят около $ 62 300 (на 20% больше).

Победители соревнований в мужском и женском одиночном разрядах получат около $ 2,85 млн.



Открытый чемпионат Австралии стартует 20 января. Действующей победительницей турнира является представительница Японии Наоми Осака. В прошлогоднем финале она обыграла чешку Петру Квитову — 7:6 (7:2), 5:7, 6:4.