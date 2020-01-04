Хуркач стал первым теннисистом, который использовал ВАР в свою пользу
Польский теннисист Хуберт Хуркач первым использовал ВАР в свою пользу. Это произошло в матче группового этапа ATP Cup с аргентинцем Диего Шварцманом.
В третьем сете Хуркач подавал при счёте 4:2, 30:15, и линейный сначала засчитал мяч как аут, однако арбитр на вышке поправил его. Судья решил, что Шварцман так ударил после выкрика линейного, и попросил переиграть очко. Хуберт выразил недовольство, заявив, что возглас линейного прозвучал уже после того, как аргентинец нанёс удар. В результате видеоповтор подтвердил правоту Хуркача. В итоге встреча завершилась победой поляка – 4:6, 6:2, 6:3.
В четвертьфинал выйдут шесть победителей групп и две лучшие команды среди занявших вторые места. Дебютный розыгрыш ATP Cup завершится 12 января.
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