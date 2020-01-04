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Осака: почему во время игры у меня такое странное лицо?

Осака: почему во время игры у меня такое странное лицо?
Теннис / WTA 0

Японская теннисистка Наоми Осака задалась вопросом о своей мимике на корте.

«Почему во время игры у меня такое странное лицо?» — написала бывшая первая ракетка мира в «Твиттере», сопроводив пост грустными смайлами.

Ранее стало известно, что Осака начала сотрудничество с бельгийским тренером Вимом Фиссеттом. 39-летний специалист до этого работал с Симоной Халеп, Ким Клейстерс, Викторией Азаренко, Анжеликой Кербер и Йоханной Контой.

Наоми заявлена на первый турнир сезона-2020 в Брисбене (Австралия). Кроме японки в заявочный лист попали ещё пять спортсменок из топ-10: австралийка Эшли Барти (1), чешка Каролина Плишкова (2), украинка Элина Свитолина (6), представительница Чехии Петра Квитова (7) и голландка Кики Бертенс (9). Действующей победительницей соревнований является Плишкова.

Запись доступна на странице Осаки в «Твиттере».

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