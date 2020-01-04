Джокович — о победе над Андерсоном: это был фантастический стартовый матч сезона
Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу над Кевином Андерсоном из ЮАР в стартовом матче ATP Cup. Джокович выиграл матч со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (8:6) и принёс Сербии первое очко на турнире за победу над ЮАР, а радовался, будто завоевал титул крупного турнира: прыгал с поднятыми вверх кулаками.
«Думаю, что это был фантастический стартовый матч сезона. Я был приятно удивлён и очень благодарен всем болельщикам, которые проявили терпение и остались до конца матча. Особенно сербским парням, которые так страстно болели.
Я очень доволен своей игрой. Если честно, учитывая тот факт, что он играл на очень высоком уровне, уверен, что это фантастический матч», — приводит слова Джоковича пресс-служба АТР.
Сборные Сербии и Испании с победы стартовали на ATP Cup
Читайте также
- 4 января 2020
-
22:10
-
21:57
-
19:08
-
14:23
-
13:39
-
13:23
-
11:59
-
11:33
-
11:08
-
09:31
-
00:38
- 3 января 2020
-
21:55
-
18:56
-
17:49
-
16:29
-
16:14
-
15:00
-
14:15
-
13:36
-
13:13
-
11:45
-
10:04
-
09:37
-
00:58
- 2 января 2020
-
23:24
-
22:32
-
21:45
-
20:21
-
19:35
-
18:44
-
17:41
-
16:27
-
15:06
-
14:09
-
13:22
Партнерский контент