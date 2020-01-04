Джокович — о победе над Андерсоном: это был фантастический стартовый матч сезона

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу над Кевином Андерсоном из ЮАР в стартовом матче ATP Cup. Джокович выиграл матч со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (8:6) и принёс Сербии первое очко на турнире за победу над ЮАР, а радовался, будто завоевал титул крупного турнира: прыгал с поднятыми вверх кулаками.

«Думаю, что это был фантастический стартовый матч сезона. Я был приятно удивлён и очень благодарен всем болельщикам, которые проявили терпение и остались до конца матча. Особенно сербским парням, которые так страстно болели.

Я очень доволен своей игрой. Если честно, учитывая тот факт, что он играл на очень высоком уровне, уверен, что это фантастический матч», — приводит слова Джоковича пресс-служба АТР.