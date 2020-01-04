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Надаль — о победе над Грузией на ATP Cup: 3-0 — отличный старт соревнований

Надаль — о победе над Грузией на ATP Cup: 3-0 — отличный старт соревнований
Теннис / ATP 0

Первая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль подвёл итог победы своей команды над сборной Грузии (3-0) в стартовом матче ATP Cup. Сам Надаль встречался с Николозом Басилашвили и выиграл со счётом 6:3, 7:5.

«Это была позитивная победа, конечно, и для меня и для команды. 3-0 — отличный старт соревнований. Я контролировал матч, вёл 5:2 против такого хорошего игрока, как Николоз. Это было позитивное начало. Но затем он провёл несколько хороших розыгрышей. Я допустил пару ошибок, после чего матч стал более сложным. Вот и всё», — приводит слова Надаля пресс-служба АТР.

ATP Cup с участием 24 команд проходит в Брисбене, Перте и Сиднее с 3 по 12 января. Всемь четвертьфиналистов разыграют трофей, начиная с 9 января в Сиднее.

Сборные Сербии и Испании с победы стартовали на ATP Cup
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