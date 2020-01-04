Джокович не исключил перенос старта Australian Open из-за лесных пожаров

Сербский теннисист Новак Джокович выразил озабоченность по поводу воздействия разрушительных лесных пожаров в Австралии на здоровье теннисистов во время открытия сезона. Джокович не исключил, что организаторам, возможно, придётся рассмотреть вопрос о задержке старта Australian Open, если качество воздуха вокруг Мельбурна ухудшатся.

«Было бы разумно подумать об отсрочке старта турнира из-за экстремальных условий, но это самый крайний случай. Думаю, что организаторы попытаются сделать что-нибудь, чтобы не откладывать соревнования. Но если условия влияют на здоровье игроков, мы обязательно должны это учитывать.

Думаю, если так будет продолжаться, если качество воздуха будет ухудшаться в Мельбурне или Сиднее, организаторы будут вынуждены создать некоторые правила по этому поводу. Это сложно, потому что Australian Open стартует в определённое время, так что многое нужно учитывать. Но главное — забота о здоровье.

Такого опыта не было прежде и, надеюсь, это тоже что-то очень временное и рассеется», — приводит слова Джоковича АР.