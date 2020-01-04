Джокович не исключил перенос старта Australian Open из-за лесных пожаров

Сербский теннисист Новак Джокович выразил озабоченность по поводу воздействия разрушительных лесных пожаров в Австралии на здоровье теннисистов во время открытия сезона. Джокович не исключил, что организаторам, возможно, придётся рассмотреть вопрос о задержке старта Australian Open, если качество воздуха вокруг Мельбурна ухудшатся.
«Было бы разумно подумать об отсрочке старта турнира из-за экстремальных условий, но это самый крайний случай. Думаю, что организаторы попытаются сделать что-нибудь, чтобы не откладывать соревнования. Но если условия влияют на здоровье игроков, мы обязательно должны это учитывать.
Думаю, если так будет продолжаться, если качество воздуха будет ухудшаться в Мельбурне или Сиднее, организаторы будут вынуждены создать некоторые правила по этому поводу. Это сложно, потому что Australian Open стартует в определённое время, так что многое нужно учитывать. Но главное — забота о здоровье.
Такого опыта не было прежде и, надеюсь, это тоже что-то очень временное и рассеется», — приводит слова Джоковича АР.
- 4 января 2020
-
23:21
-
22:10
-
21:57
-
19:08
-
14:23
-
13:39
-
13:23
-
11:59
-
11:33
-
11:08
-
09:31
-
00:38
- 3 января 2020
-
21:55
-
18:56
-
17:49
-
16:29
-
16:14
-
15:00
-
14:15
-
13:36
-
13:13
-
11:45
-
10:04
-
09:37
-
00:58
- 2 января 2020
-
23:24
-
22:32
-
21:45
-
20:21
-
19:35
-
18:44
-
17:41
-
16:27
-
15:06
-
14:09