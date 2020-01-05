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Барти пожертвует призовые за турнир в Брисбене пострадавшим от лесных пожаров

Барти пожертвует призовые за турнир в Брисбене пострадавшим от лесных пожаров
Теннис / WTA 0

Первая ракетка мира Эшли Барти приняла решение передать все призовые, которые получит за выступление на турнире в Брисбене, пострадавшим от лесных пожаров жителям Австралии. Об этом сообщает WTA Insider в «Твиттере».

Барти начнёт турнир со второго круга, там её соперницей может стать Мария Шарапова. Россиянка в первом раунде встретится с одной из теннисисток, прошедших квалификацию. За турнир Эшли может заработать от $ 13 до $ 188 тыс.

Ранее организаторы нового мужского командного турнира ATP Cup сообщили, что будут жертвовать пострадавшим от лесных пожаров по $ 100 за каждый выполненный игроками эйс.

Действующей победительницей соревнований в Брисбене является чешка Каролина Плишкова. Она начнёт турнир также со второго круга.

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