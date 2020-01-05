Осака сравнила общение с певицей Бейонсе с раем
Японская теннисистка Наоми Осака, в настоящее время занимающая третью строчку в рейтинге WTA, поделилась впечатлениями от встречи со звёздными исполнителями – Джеем Зи и Бейонсе.
«Встретилась с Бейонсе и Джеем Зи в межсезонье. Она источала запах дороговизны и красоты. Она была нежной и обняла меня. Я подумала, вот что такое рай», — приводит слова 22-летней спортсменки WTA Insider в «Твиттере».
Наоми заявлена на турнир в Брисбене (Австралия). Кроме японки в заявочный лист вошли ещё пять спортсменок из топ-10: австралийка Эшли Барти (1), чешка Каролина Плишкова (2), украинка Элина Свитолина (6), представительница Чехии Петра Квитова (7) и голландка Кики Бертенс (9). Действующей победительницей соревнований является Плишкова.
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