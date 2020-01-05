Серена — о возвращении в Окленд: в этот раз я не беременна

Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс прокомментировала возвращение на соревнования в Окленде (Новая Зеландия), на которых она не выступала с 2017 года, а также оценила свои шансы завоевать 24-й титул на турнирах «Большого шлема».



«Для начала, в этот раз я не беременна, так что теперь смогу выступить лучше. Настроение совершенно другое. У меня сюрреалистичные и безумные воспоминания о том, как я играла здесь на первом триместре беременности. Теперь же мы можем шутить на эту тему.

Всегда хотела вернуться в Окленд. Тогда даже не понимала, что происходит, а сейчас приехала сюда уже с дочерью. Очень волнительный момент.

Давно хочу выиграть 24-й турнир «Большого шлема», сейчас мне просто нужно преодолеть последнее препятствие. Я была очень близка, но упускала победы в решающих матчах. Настало время это исправить», — приводит слова Серены официальный сайт WTA.



В первом раунде турнира в Окленде Уильямс сыграет с россиянкой Светланой Кузнецовой.