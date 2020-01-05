Серена Уильямс: люблю и обожаю Кузнецову

Экс-первая ракетка мира американка Серена Уильямс рассказала об ожиданиях от стартового матча на турнире в Окленде (Новая Зеландия), где её соперницей станет россиянка Светлана Кузнецова.



«Во-первых, она действительно моя хорошая подруга, во-вторых, Светлана по-настоящему отличный игрок. Мне нравится соревноваться с действительно сильными соперницами в первых раундах. Нет лучшего способа начать турнир, чем проверка серьёзным игроком. Я действительно люблю её и обожаю, поэтому мне бы хотелось, чтобы наша встреча случилась чуть позже, ведь кому-то придётся покинуть турнир», — приводит слова Серены официальный сайт WTA.

Уильямс не выступала на турнире в Окленде с 2017 года. Прежде она никогда не выигрывала эти соревнования.