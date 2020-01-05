Александрова с победы стартовала на турнире в Шэньчжэне

Российская теннисистка Екатерина Александрова в первом круге женского турнира в Шэньчжэне (Китай) обыграла представительницу Чехии Катержину Синякову со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 27 минут.

Екатерина 5 раз подала навылет и допустила одну двойную ошибку. Россиянка смогла реализовать 3 брейк-пойнта из 12. Её соперница выполнила 7 эйсов. При этом Синякова допустила 1 двойную ошибку и реализовала 1 из 2 брейков.



Следующей соперницей Александровой станет победительница матча Пэн Шуай (Китай)/Чжу Линь (Китай).



Ранее в основную сетку соревнований в Шэньчжэне через квалификацию смогла пробиться Маргарита Гаспарян. Её соперницей по первому раунду станет представительница Беларуси Арина Соболенко. Россиянка Анна Блинкова на старте турнира сыграет со швейцаркой Белиндой Бенчич.