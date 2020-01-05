Хачанов одержал волевую победу над Фритцем на ATP Cup, Россия повела в матче с США

На ATP Cup в группе D начался матч между сборными России и США. В первой игре Карен Хачанов в трёх сетах нанёс поражение Тейлору Фритцу со счётом 3:6, 7:5, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 53 минуты.

Уроженец Москвы выполнил 12 эйсов, 1 раз ошибся на подаче и реализовал 4 брейк-пойнта из 7. В активе Фритца 11 подач навылет, 6 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 6.

Сегодня, 5 января, во втором поединке Даниил Медведев встретится с Джоном Иснером.

Ранее в группе D сборная Италии обыграла команду Норвегии со счётом 2-1.

7 января США сыграет с Италией, а Россия — с Норвегией. В четвертьфинал турнира выйдут шесть победителей групп и две лучшие команды среди занявших вторые места. Дебютный розыгрыш ATP Cup завершится 12 января.