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Хачанов одержал волевую победу над Фритцем на ATP Cup, Россия повела в матче с США

Хачанов одержал волевую победу над Фритцем на ATP Cup, Россия повела в матче с США
Теннис / ATP 0

На ATP Cup в группе D начался матч между сборными России и США. В первой игре Карен Хачанов в трёх сетах нанёс поражение Тейлору Фритцу со счётом 3:6, 7:5, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 53 минуты.

Уроженец Москвы выполнил 12 эйсов, 1 раз ошибся на подаче и реализовал 4 брейк-пойнта из 7. В активе Фритца 11 подач навылет, 6 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 6.

Сегодня, 5 января, во втором поединке Даниил Медведев встретится с Джоном Иснером.

Ранее в группе D сборная Италии обыграла команду Норвегии со счётом 2-1.

7 января США сыграет с Италией, а Россия — с Норвегией. В четвертьфинал турнира выйдут шесть победителей групп и две лучшие команды среди занявших вторые места. Дебютный розыгрыш ATP Cup завершится 12 января.

ATP Cup. Группа D
05 января 2020, воскресенье. 12:40 МСК
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		7 6
6 		5 1
         
Тейлор Фритц
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц
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