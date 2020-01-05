Шарапова пожертвовала $ 25 тыс. на борьбу с пожарами и передала эстафету Джоковичу

Российская теннисистка Мария Шарапова решила поддержать жителей Австралии, которые борются с лесными пожарами. Она пожертвовала $ 25 тыс. и предложила сербу Новаку Джоковичу сделать аналогичный шаг.
«За последние 15 лет Австралия в январе на месяц становилась мне домом. Моё сердце разбивается, когда смотрю, как пожары уничтожают земли и животных. Хочу внести лепту, пожертвовав на борьбу с пожарами $ 25 тыс. Новак Джокович, сможешь повторить эту сумму?» — написала российская теннисистка на своей странице в «Твиттере».
Ранее организаторы нового мужского командного турнира ATP Cup сообщили, что будут жертвовать пострадавшим от лесных пожаров по $ 100 за каждый выполненный игроками эйс.
Шарапова в первом круге на турнире в Брисбене сыграет с одной из участниц квалификации. В случае победы она во втором раунде встретится с первой ракеткой мира австралийкой Эшли Барти.
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