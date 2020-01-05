Хачанов: знал, что могу выдержать и перевернуть матч. Команда меня подбадривала

Теннисист Карен Хачанов прокомментировал победу над Тейлором Фритцем в матче ATP Cup между Россией и США. По словам игрока, он хотел выполнить больше эйсов, за которые организаторы турнира жертвуют по $ 100 на борьбу с лесными пожарами.
«Он начал агрессивно, всё попадал, сделал брейк. Я не успел даже почувствовать ритм. Но я сделал второй камбэк здесь (Хачанов отыгрался с 1:5 в первом сете матча с итальянцем Стефано Травальей. — Прим. «Чемпионата»). Знал, что могу выдержать и перевернуть матч. С конца второго сета почувствовал приём, появлялись брейк-пойнты, нашёл ритм, а соперник как раз его потерял. Команда меня подбадривала. Был бы счастлив сделать больше эйсов, но соперник не позволил», — приводит слова Хачанова Sportbox.
Во втором поединке Даниил Медведев играет с Джоном Иснером.
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