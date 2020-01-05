Хачанов и Медведев уступили американцам в парной встрече АТР Cup

Российские теннисисты Карен Хачанов и Даниил Медведев уступили американской паре Остин Крайчек/Раджив Рам в парной встрече второго тура ATP Cup со счётом 3:6, 4:6. Продолжительность матча составила 1 час 6 минут. За всю встречу теннисисты не подали ни одного эйса, каждая пара допустила по 2 двойные ошибки. Хачанов и Медведев реализовали единственную возможность взять подачу соперников. Американцы сделали три брейка.

Сборная России обыграла команду США со счётом 2-1 и возглавила турнирную таблицу группы D. Ранее в одиночных встречах Хачанов победил Тэйлора Фрица — 3:6, 7:5, 6:1, а Медведев был сильнее Джона Иснера — 6:3, 6:1.

В заключительном матче в группе D российские теннисисты 7 января сыграют с командой Норвегии.