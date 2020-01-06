Тренер Фиссетт рассказал о причинах расставания с теннисисткой Азаренко
Бельгиец Вим Фиссетт, который в середине декабря стал тренером третьей ракетки мира, японки Наоми Осаки, рассказал, почему принял решение расстаться со своей бывшей подопечной, белорусской теннисисткой Викторией Азаренко.
«Конечно, я должен был рассмотреть возможность работы с кем-то вроде Наоми. Когда я вновь увидел Вику в Китае, у нас состоялся откровенный разговор. Вика попросила время, чтобы подумать о своём будущем.
Несколько недель спустя она позвонила мне и сказала, что не сможет играть в январе, а также она не была уверена, что продолжит после январских турниров. При этом она не хотела, чтобы я терял такую возможность только из-за того, что она не уверена в своих планах». – приводит слова Фиссета пресс-служба WTA.
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