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Касаткина стартовала с победы над Суарес-Наварро на турнире в Окленде

Касаткина стартовала с победы над Суарес-Наварро на турнире в Окленде
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Дарья Касаткина, занимающая 70-е место в рейтинге WTA, пробилась во второй круг турнира в Окленде, обыграв представительницу Испании Карлу Суарес-Наварро со счётом 6:3, 3:6, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 46 минут.

На счету Касаткиной 2 эйса, 7 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 9. Суарес-Наварро ни разу не подала навылет, допустила 1 двойную ошибку, реализовав 50% брейк-пойнтов (3 из 6).

За выход в четвертьфинал турнира Касаткина поспорит с победительницей пары Аманда Анисимова / Катерина Козлова.

Сетку женского турнира в Окленде можно посмотреть на «Чемпионате».

Окленд (ж). 1-й круг
06 января 2020, понедельник. 04:55 МСК
Карла Суарес-Наварро
Испания
Карла Суарес-Наварро
К. Суарес-Наварро
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 2
6 		3 6
         
Дарья Касаткина
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
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