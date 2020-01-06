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Халеп стала третьей ракеткой мира, Свитолина — пятой

Халеп стала третьей ракеткой мира, Свитолина — пятой
Теннис / Australian Open 2020 0

В обновлённом рейтинге WTA от 6 января румынка Симона Халеп поднялась на третью строчку, украинка Элина Свитолина — на пятую. Лучшая из россиянок, Анастасия Павлюченкова, располагается на 29-й позиции.

Рейтинг WTA. 6 января
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 7851.
2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 5525.
3 (4). Симона Халеп (Румыния) — 5462.
4 (3). Наоми Осака (Япония) — 5311.
5 (6). Элина Свитолина (Украина) — 5075.
6 (5). Бьянка Андрееску (Канада) — 4935.
7 (7). Петра Квитова (Чехия) — 4721.
8 (8). Белинда Бенчич (Швейцария) — 4685.
9 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4245.
10 (10). Серена Уильямс (США) — 3935.
...
29 (31). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1531...
34 (35). Екатерина Александрова (Россия) — 1425...
42 (41). Вероника Кудерметова (Россия) — 1328...
51 (53). Светлана Кузнецова (Россия) — 1052...
58 (61). Анна Блинкова (Россия) — 1007...
70 (70). Дарья Касаткина (Россия) — 851...
88 (90). Виталия Дьяченко (Россия) — 719...
96 (92). Анастасия Потапова (Россия) — 684.

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