Халеп стала третьей ракеткой мира, Свитолина — пятой

В обновлённом рейтинге WTA от 6 января румынка Симона Халеп поднялась на третью строчку, украинка Элина Свитолина — на пятую. Лучшая из россиянок, Анастасия Павлюченкова, располагается на 29-й позиции.

Рейтинг WTA. 6 января

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 7851.

2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 5525.

3 (4). Симона Халеп (Румыния) — 5462.

4 (3). Наоми Осака (Япония) — 5311.

5 (6). Элина Свитолина (Украина) — 5075.

6 (5). Бьянка Андрееску (Канада) — 4935.

7 (7). Петра Квитова (Чехия) — 4721.

8 (8). Белинда Бенчич (Швейцария) — 4685.

9 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4245.

10 (10). Серена Уильямс (США) — 3935.

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29 (31). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1531...

34 (35). Екатерина Александрова (Россия) — 1425...

42 (41). Вероника Кудерметова (Россия) — 1328...

51 (53). Светлана Кузнецова (Россия) — 1052...

58 (61). Анна Блинкова (Россия) — 1007...

70 (70). Дарья Касаткина (Россия) — 851...

88 (90). Виталия Дьяченко (Россия) — 719...

96 (92). Анастасия Потапова (Россия) — 684.