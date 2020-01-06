Монфис стал девятой ракеткой мира, Медведев — пятый
В обновлённом рейтинге ATP от 6 января француз Гаэль Монфис поднялся на девятую строчку. Лучший из россиян, Даниил Медведев, располагается на пятой позиции. Первой ракеткой мира является испанец Рафаэль Надаль.
Рейтинг ATP. 6 января
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 9985.
2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 9055.
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 6590.
4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 5825.
5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5705.
6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 5300.
7 (7). Александр Зверев (Германия) — 3345.
8 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 2870.
9 (10). Гаэль Монфис (Франция) — 2530.
10 (9). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2335.
…
17 (17). Карен Хачанов (Россия) — 1840...
23 (23). Андрей Рублёв (Россия) — 1584.
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