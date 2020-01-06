Россиянка Гаспарян разгромно проиграла Соболенко на турнире в Шэньчжэне

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян, пробившаяся в основную сетку турнира в Шэньчжэне (Китай) через квалификацию, не смогла выйти во второй круг, проиграв представительнице Беларуси Арине Соболенко, посеянной под вторым номером, со счётом 3:6, 0:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 10 минут.
Маргарита 1 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 1 из 4 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 1 двойная ошибка и 5 брейков.
За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом $ 775 тыс. Соболенко поспорит либо с чешкой Кристиной Плишковой, либо с румынкой Ириной Бегу (Q).
Арина является действующей победительницей турнира в Шэньчжэне. В прошлогоднем финале она одолела американку Элисон Риске со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 6:3.
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