Шарапова сыграет с американкой Брэйди в первом круге турнира в Брисбене

Российская теннисистка Людмила Самсонова пробилась в основную сетку турнира в Брисбене (Австралия). В финале квалификации она обыграла украинку Марту Костюк со счётом 7:6 (7:4), 6:4.

Не смогли выйти в основную сетку россиянки Вероника Кудерметова и Анастасия Потапова. В решающем матче отборочных соревнований Кудерметова уступила чешке Мари Бузковой со счётом 5:7, 6:4, 3:6, а Потапова проиграла Юлии Путинцевой из Казахстана — 4:6, 3:6.

В первом круге Самсонова сыграет с американкой Слоан Стивенс. Соперницей пятикратной победительницы турниров «Большого шлема» россиянка Марии Шараповой будет ещё одна представительница США Дженнифер Брэйди (Q).

Действующей чемпионкой турнира в Брисбене является чешка Каролина Плишкова.

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