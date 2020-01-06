Серена Уильямс одержала первую победу в 2020 году

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс в паре с чемпионкой Australian Open-2018 датчанкой Каролиной Возняцки вышла в четвертьфинал турнира в Окленде. На старте соревнований в парном разряде они обыграли представительниц Японии Нао Хибино и Макото Ниномию со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 9 минут.
За выход в полуфинал соревнований Уильямс и Возняцки поспорят с победительницами матча Кэролайн Доулхайд (США)/Юханна Ларссон (Швеция, 1) — Хэйли Картер (США)/Луиза Стефани (Бразилия).
Ранее стало известно, что бывшая первая ракетка мира Возняцки завершит карьеру после Открытого чемпионата Австралии 2020 года. 29-летняя спортсменка проведёт прощальный матч 18 мая в Копенгагене. Её соперницей станет Серена.
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