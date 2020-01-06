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Украинка Свитолина потерпела разгромное поражение на старте турнира в Брисбене

Украинка Свитолина потерпела разгромное поражение на старте турнира в Брисбене
Теннис / WTA 0

Украинская теннисистка Элина Свитолина, посеянная на турнире в Брисбене (Австралия) под четвёртым номером, не смогла выйти во второй круг, проиграв представительнице США Даниэль Коллинз со счётом 1:6, 1:6. Продолжительность противостояния составила 55 минут.

Уроженка Одессы, являющаяся пятой ракеткой мира, ни разу не подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и не реализовала ни одного из 4 брейк-пойнтов. На счету Даниэль, занимающей 27-ю строчку в рейтинге WTA, 5 эйсов, ни одной двойной ошибки и 5 брейков.

За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом $ 1,5 млн Коллинз поспорит с победительницей поединка Донна Векич (Хорватия) — Юлия Путинцева (Казахстан, Q). Турнир в Брисбене завершится 12 января.

Брисбен. 1-й круг
06 января 2020, понедельник. 11:50 МСК
Элина Свитолина
5
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		1  
6 		6  
         
Даниэль Коллинз
27
США
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
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