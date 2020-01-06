Джокович сравнял счёт в матче Сербия — Франция в ATP Cup

16-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович обыграл француза Гаэля Монфиса в матче ATP Cup в Брисбене (Австралия) со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 30 минут.

Вторая ракетка мира ни разу не подал навылет, совершил 5 двойных ошибок и взял 3 гейма на подаче соперника. На счету Монфиса 5 эйсов, 5 двойных ошибок и ни одного брейка.

В первом матче этого противостояния француз Бенуа Пэр одолел серба Душана Лайовича со счётом 6:2, 6:7 (6:8), 6:4. Судьба встречи решится в парном матче. На эту игру заявлены Новак Джокович/Виктор Троицки — Николя Маю/Эдуард Роже Васслен.

В стартовом туре ATP Cup сборная Сербии обыграла команду ЮАР со счётом 3-0, а Франция одолела Чили — 2-1.