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Джокович сравнял счёт в матче Сербия — Франция в ATP Cup

Джокович сравнял счёт в матче Сербия — Франция в ATP Cup
Теннис / ATP 0

16-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович обыграл француза Гаэля Монфиса в матче ATP Cup в Брисбене (Австралия) со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 30 минут.

Вторая ракетка мира ни разу не подал навылет, совершил 5 двойных ошибок и взял 3 гейма на подаче соперника. На счету Монфиса 5 эйсов, 5 двойных ошибок и ни одного брейка.

В первом матче этого противостояния француз Бенуа Пэр одолел серба Душана Лайовича со счётом 6:2, 6:7 (6:8), 6:4. Судьба встречи решится в парном матче. На эту игру заявлены Новак Джокович/Виктор Троицки — Николя Маю/Эдуард Роже Васслен.

В стартовом туре ATP Cup сборная Сербии обыграла команду ЮАР со счётом 3-0, а Франция одолела Чили — 2-1.

ATP Cup. Группа A
06 января 2020, понедельник. 13:20 МСК
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		2  
         
Гаэль Монфис
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис
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