А. Зверев наорал на отца матом в матче ATP Cup. У мужчины выступили слёзы

Немецкий теннисист Александр Зверев не сдержал негативных эмоций на турнире ATP Cup, который проходит в Австралии. Спортсмен из-за неудачной игры сорвался на своём отце.
В матче сборных Германии и Греции Зверев, проиграв сет со счётом 1:6, наорал на своего отца. Тот сидел на трибуне и пытался сделать подсказку.
Вскоре оператор показал Зверева-старшего, у которого на глазах выступили слёзы.
В четвертьфинал выйдут шесть победителей групп и две лучшие команды среди занявших вторые места. Дебютный розыгрыш ATP Cup завершится 12 января.
ATP Cup — новый командный турнир, который в нынешнем сезоне проводится впервые. Соревнования в 2020 году проходят в Австралии. На турнире применяют новую систему видеоповторов Video Review, похожую по принципу работы на VAR, который используют в футболе.
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