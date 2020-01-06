«Я часами оттачиваю удары». Коллинс прокомментировала разгромную победу над Свитолиной

Американская теннисистка Даниэль Коллинс поделилась впечатлениями от стартового матча на турнире в Брисбене (Австралия). 27-я ракетка мира разгромила украинку Элину Свитолину со счётом 6:1, 6:1.

«Когда у меня диагностировали ревматоидный артрит, симптомы проявлялись довольно долго. Нужно было время, чтобы мне поставили правильный диагноз. Сейчас чувствую себя лучше, чем за весь предыдущий год.

Я провела очень хороший матч. Встаю каждый день и усердно тренируюсь. Я часами оттачиваю удары, потому что важны любые нюансы. Мечтаю однажды выиграть «Большой шлем». Поэтому я инвестирую в свою карьеру», — приводит слова Коллинс официальный сайт WTA.

Турнир в Брисбене с призовым фондом $ 1,5 млн завершится 12 января.