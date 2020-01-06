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Сборная Сербии обыграла Францию и вслед за Австралией пробилась в плей-офф ATP Cup

Сборная Сербии обыграла Францию и вслед за Австралией пробилась в плей-офф ATP Cup
Теннис / ATP 0

На турнире ATP Cup продолжается групповой этап. Вторая ракетка мира Новак Джокович помог сборной Сербии выйти в плей-офф турнира.

Сербы взяли верх над Францией. Исход противостояния решился в парной встрече, где Новак Джокович и Виктор Троицки обыграли Николя Маю и Эдуарда Роже-Васслена — 6:3, 6:7 (5:7), 10:3.

Сербия пробилась в четвертьфинал турнира. Ранее в плей-офф ATP Cup уже вышла команда Австралии.

Дебютный розыгрыш ATP Cup завершится 12 января.

ATP Cup — новый командный турнир, который в нынешнем сезоне проводится впервые. Соревнования в 2020 году проходят в Австралии. На турнире применяют новую систему видеоповторов Video Review, похожую по принципу работы на VAR, который используют в футболе.

ATP Cup. Группа A
06 января 2020, понедельник. 15:50 МСК
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Виктор Троицки
Сербия
Виктор Троицки
Н. Джокович В. Троицки
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 5 10
3 		7 7 3
         
Николя Маю
Франция
Николя Маю
Эдуард Роже-Васслен
Франция
Эдуард Роже-Васслен
Н. Маю Э. Роже-Васслен
Джокович сравнял счёт в матче Сербия — Франция в ATP Cup
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