Джокович: как-то я упустил похожее очко в матче с Надалем. Возникло дежавю

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал эпизод в парной встрече с командой Франции на ATP Cup. После использования видеоповтора Сербию лишили очка, поскольку во время смэша ракетка 32-летнего уроженца Белграда находилась на стороне соперников.

«Я думал, ракетка была где-то посередине. Но судья несколько раз посмотрел видеоповтор и оказался прав. Моя ракетка оказалась немного на их половине. Я был огорчён, проиграв такое важное очко. Как-то я упустил похожее очко в полуфинальном матче «Ролан Гаррос» с Надалем. Возникло чувство дежавю. Я расстроился, но мы смогли взять последующие два очка. Это вдохновило нас с Виктором. Болельщики поддерживали невероятно. Мы провели отличный матч», — цитирует Джоковича официальный сайт ATP.

ATP Cup — новый командный турнир, который в нынешнем сезоне проводится впервые. Соревнования в 2020 году проходят в Австралии и завершатся 12 января. На турнире применяют новую систему видеоповторов Video Review, похожую по принципу работы на VAR, который используют в футболе.