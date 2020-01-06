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Тим отметил свой прогресс на ATP Cup

Тим отметил свой прогресс на ATP Cup
Теннис / ATP 0

Четвёртая ракетка мира Доминик Тим прокомментировал победу над Диего Шварцманом со счётом 6:3, 7:6 (7:3) в матче между сборными Австрии и Аргентины на групповом этапе ATP Cup, отметив, что он провёл матч на высоком уровне.

«Я очень рад. За неделю моя игра заметно улучшилась. На тренировке я работал над тем, что не получалось ранее, и смог провести матч на высоком уровне. Пока я ещё допускаю некоторые ошибки, но, думаю, болельщики остались довольны», — цитирует Тима пресс-служба турнира.

ATP Cup — новый командный турнир, который в нынешнем сезоне проводится впервые. Соревнования в 2020 году проходят в Австралии и завершатся 12 января. На турнире применяют новую систему видеоповторов Video Review, похожую по принципу работы на VAR, который используют в футболе.

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