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Хачанов разгромил Дурашовича и вывел сборную России вперёд в матче с Норвегией на ATP Cup

Хачанов разгромил Дурашовича и вывел сборную России вперёд в матче с Норвегией на ATP Cup
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Карен Хачанов одержал разгромную победу над норвежцем Виктором Дурашовичем. Встреча состоялась в рамках турнира ATP Cup и завершилась со счётом 6:2, 6:1 в пользу россиянина.

Таким образом, национальная команда России повела в счёте в матче со сборной Норвегии.

В эти минуты проходит матч российского теннисиста Даниила Медведева с норвежцем Каспером Руудом.

Сегодня, 7 января, также состоится парная встреча сборных России и Норвегии. Россию представит дуэт Карен Хачанов/Даниил Медведев. Соперниками россиян станут Каспер Рууд и Виктор Дурашович.

В четвертьфинал турнира выйдут шесть победителей групп и две лучшие команды среди занявших вторые места. Дебютный розыгрыш ATP Cup завершится 12 января.

ATP Cup. Группа D
07 января 2020, вторник. 05:15 МСК
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		1  
         
Виктор Джурашович
Норвегия
Виктор Джурашович
В. Джурашович
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