Хачанов разгромил Дурашовича и вывел сборную России вперёд в матче с Норвегией на ATP Cup

Российский теннисист Карен Хачанов одержал разгромную победу над норвежцем Виктором Дурашовичем. Встреча состоялась в рамках турнира ATP Cup и завершилась со счётом 6:2, 6:1 в пользу россиянина.

Таким образом, национальная команда России повела в счёте в матче со сборной Норвегии.

В эти минуты проходит матч российского теннисиста Даниила Медведева с норвежцем Каспером Руудом.

Сегодня, 7 января, также состоится парная встреча сборных России и Норвегии. Россию представит дуэт Карен Хачанов/Даниил Медведев. Соперниками россиян станут Каспер Рууд и Виктор Дурашович.

В четвертьфинал турнира выйдут шесть победителей групп и две лучшие команды среди занявших вторые места. Дебютный розыгрыш ATP Cup завершится 12 января.