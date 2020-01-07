«Кирьос опустился ещё ниже». Ника раскритиковали за поведение на игре с участием Джоковича

Австралийский теннисист Ник Кирьос оказался в центре внимания, посетив парный матч ATP Cup между сборными Сербии и Франции, сообщает Yahoo Sports. Уроженец Канберры сидел на трибуне вместе с друзьями и активно болел за французов, аплодируя ошибкам сербов. За команду Сербии играли Новак Джокович и Виктор Троицки. Они одолели Николя Маю и Эдуарда Роже-Васслена со счётом 6:3, 6:7 (5:7), [10:3].

В мае Ник дал интервью, в котором нелицеприятно отозвался о Новаке: «Я чувствую, что у Джоковича болезненная одержимость быть любимым. Он просто хочет быть таким же, как Федерер, чтобы его любили так же. Я просто не перевариваю Джоковича. А от его празднований может стошнить».

Сербским болельщикам не понравилось поведение австралийца на матче. В частности, в «Твиттере» один из них написал: «Кирьос опустился ещё ниже». Другой отметил, что у Ника «одержимость» доставать Джоковича.

«Кирьос безумно радовался ошибкам сербов. Бедный парень», — написал один из болельщиков.