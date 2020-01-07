Медведев и Хачанов прокомментировали победу над Норвегией на ATP Cup

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу в матче с норвежцем Каспером Руудом на ATP Cup в Перте (Австралия) со счётом 6:3, 7:6 (8:6). Благодаря этому результату сборная России обыграла Норвегию и вышла в четвертьфинал турнира с первого места в группе D.

«Может быть, счёт не всё говорит о матче, потому что борьба была упорной. Любой из нас мог победить. Я знал, что в матче с Каспером мне придётся завершать некоторые розыгрыши у сетки. Я понимал, что должен действовать агрессивно. Думаю, это мне очень помогло», — приводит слова Медведева AFP.

В стартовой встрече россиянин Карен Хачанов разгромил норвежца Виктора Джурашовича — 6:2, 6:1.

«Рад такому началу матча с Норвегией. Думаю, с каждой встречей я играю всё лучше», — сказал Хачанов.

Сборная России ранее одержала победы в матчах с командами Италии и США. Соперник россиян в четвертьфинале определится завтра, 8 января.