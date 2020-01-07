С. Уильямс: рада, что могу побеждать людей, которые достают все мячи

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс прокомментировала победу в матче с итальянкой Камилой Джорджи на старте турнира в Окленде (Новая Зеландия) со счётом 6:3, 6:2.

«Думаю, я сыграла уверенно. Вообще, это мой второй матч в этом году. Я давно не участвовала в турнирах, мне не хватало игровой практики, так что я рада столь уверенно проведённой встрече. Это отличное начало. Игра в паре определённо мне помогла, особенно с подачей. Я подавала на приличном уровне, учитывая условия.

В начале матча соперница доставала много мячей, но это нормально. Рада, что могу побеждать людей, которые достают все мячи. Конечно, вернуть игровой ритм нелегко. Всегда трудно проводить матчи стартового раунда в начале сезона. Я двигаюсь вперёд шаг за шагом. Я просто рада участвовать в соревнованиях. Хочу насладиться этим годом, этим турниром и просто повеселиться", — цитирует Уильямс официальный сайт тура.

За выход в четвертьфинал Серена поспорит с соотечественницей Кристиной Макхэйл.