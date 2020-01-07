Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Осака — о Кенин: по юниорам она всех «убивала»

Осака — о Кенин: по юниорам она всех «убивала»
Теннис / WTA 0

Японская теннисистка Наоми Осака поделилась ожиданиями от матча второго круга турнира в Брисбене (Австралия) с американкой Софьей Кенин. Двукратная победительница соревнований «Большого шлема» посеяна на этих соревнованиях под третьим номером.

«Это девушка, которая моложе меня, но раньше она была гораздо лучше меня. По юниорам она всех «убивала». Вообще, я немного играла среди юниоров, но когда выступала, она всё время выигрывала. Думаю, это круто. Я играла с ней в Цинциннати, тогда она действовала просто прекрасно. Это была очень интересная игра», — приводит слова Осаки официальный сайт тура.

Действующей чемпионкой турнира в Брисбене является чешка Каролина Плишкова. Турнир с призовым фондом $ 1,5 млн завершится 12 января.

Осака — сестре: если я умру, тебе придётся рассказать маме, как это случилось
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020