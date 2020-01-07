Осака — о Кенин: по юниорам она всех «убивала»

Японская теннисистка Наоми Осака поделилась ожиданиями от матча второго круга турнира в Брисбене (Австралия) с американкой Софьей Кенин. Двукратная победительница соревнований «Большого шлема» посеяна на этих соревнованиях под третьим номером.

«Это девушка, которая моложе меня, но раньше она была гораздо лучше меня. По юниорам она всех «убивала». Вообще, я немного играла среди юниоров, но когда выступала, она всё время выигрывала. Думаю, это круто. Я играла с ней в Цинциннати, тогда она действовала просто прекрасно. Это была очень интересная игра», — приводит слова Осаки официальный сайт тура.

Действующей чемпионкой турнира в Брисбене является чешка Каролина Плишкова. Турнир с призовым фондом $ 1,5 млн завершится 12 января.