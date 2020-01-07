Стивенс после поражения от россиянки Самсоновой: ATP получила, что хотела

Чемпионка US Open 2017 года, американская теннисистка Слоан Стивенс после поражения в матче с россиянкой Людмилой Самсоновой в первом круге турнира в Брисбене со счётом 4:6 6:2, 3:6 выступила с критикой в адрес организаторов соревнований. В эти дни в Брисбене также проводится турнир ATP Cup, и мужские матчи ставят на центральный корт, а женские — нет.
«Думаю, много трудностей возникло из-за того, что это новый турнир, совмещённый с женскими соревнованиями. Если ты топ-игрок, то ставить тебя не на центральный корт — это не здорово. Это вопрос уважения.
С нами даже не общались по этому поводу. Всё было так, как хотела ATP. Они получили, что хотели, а девушек отодвинули в сторону. Так всегда и получается. Очевидно, бизнес есть бизнес. Их приоритет — ATP Cup. Чувствую, что есть вещи, которые нужно было сделать иначе», — приводит слова Стивенс AFP.
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