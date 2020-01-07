Зверев отреагировал на неудачное начало сезона

Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал неудачное начало сезона. В командном турнире ATP Cup он потерпел три поражения подряд в одиночном разряде. Александр проиграл австралийцу Алексу де Минору, греку Стефаносу Циципасу и канадцу Денису Шаповалову.
«Я не показываю хороший теннис. Мне во многом нужно прибавить, но это лишь начало сезона. Обычно на Кубке Хопмана я тоже всегда играл плохо. Но сейчас мне неприятно, так как это более важный турнир. Первый матч я провёл неплохо, но подавал ужасно. А затем я сыграл два плохих матча. Ничего не поделаешь.
У меня было на пять дней меньше на подготовку, чем обычно. Я не очень много тренировался. Думаю, на корте это заметно», — приводит слова Зверева Ubitennis.
В рейтинге ATP Зверев занимает седьмое место.
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