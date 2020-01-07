Циципас поранил отца, в ярости разбивая ракетку. За это на него накричала мать
Греческий теннисист Стефанос Циципас после проигрыша первого сета в матче с австралийцем Ником Кирьосом на ATP Cup не смог сдержать эмоции и стал разбивать ракетку у своего кресла. Один из осколков угодил в руку его отцу Апостолосу, вызвав кровотечение, сообщает FOX Sports Australia. Отец и тренер Циципаса был вынужден покинуть корт, чтобы получить медицинскую помощь.
Увидев случившееся, на корт вышла мать Стефаноса Юлия Сальникова и накричала на него.
Во второй партии Циципас опять не справился с нервами и был оштрафован на одно очко за неспортивное поведение. В итоге Стефанос проиграл Кирьосу со счётом 6:7 (7:9), 7:6 (7:3), 6:7 (5:7).
Сборная Австралии вышла в четвертьфинал ATP Cup, команда Греции дорочно лишилась шансов на выход из группы.
«Кирьос опустился ещё ниже». Ника раскритиковали за поведение на игре с участием Джоковича
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