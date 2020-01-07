Матчи Australian Open могут провести на крытых кортах

Матчи Australian Open пройдут на закрытых кортах, если условия станут опасными для проведения соревнований в связи с лесными пожарами, бушующими на территории страны. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на организаторов турнира.
При необходимости игры будут проходить на трёх стадионах с раздвижными крышами и восьми крытых кортах в Мельбурн-парке.
«Это маловероятно, но в экстремальных условиях задымления крыши на трёх стадионах будут закрыты, а матчи пройдут в условиях кондиционирования и фильтрации воздуха», — отмечают организаторы.
Выдвижные крыши обычно используются для продолжения игры, когда идёт дождь или в условиях сильной жары.
«Здоровье игроков, болельщиков и персонала всегда является приоритетом, и мы будем продолжать принимать эти решения с учётом этого», — приводит слова директора турнира Крейга Тили Reuters.
- 7 января 2020
-
17:43
-
17:19
-
16:30
-
15:36
-
14:39
-
13:13
-
13:03
-
12:17
-
11:58
-
11:34
-
11:21
-
10:45
-
10:08
-
09:50
-
09:43
-
09:34
-
08:53
-
08:39
-
08:31
-
08:28
-
07:51
-
07:11
-
00:38
- 6 января 2020
-
23:57
-
22:51
-
19:18
-
18:34
-
18:18
-
17:53
-
15:35
-
14:50
-
14:13
-
13:02
-
12:23
-
11:23