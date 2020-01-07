Рублёв: нечестно, что игрок из топ-50 упускает возможность заработать деньги и очки

Российский теннисист Андрей Рублёв недоволен, что не смог выступить на ATP Cup. По его словам, некоторые страны на турнире представляют игроки, занимающие 1000-1500-е строчки рейтинга. В то время, как Рублёв является 23-й ракеткой мира, но ему не нашлось места в составе национальной команды.
«Нечестно, что игрок из топ-50 упускает возможность заработать немного денег и очков», — приводит слова Рублёва Gulf-times.
Напомним, на ATP Cup разыгрывается рекордный призовой фонд в $ 15 млн. А теннисист победившей команды, который не проиграет ни одной личной встречи на турнире, заработает 750 рейтинговых очков.
«Топ-игроки по-прежнему хороши и побеждают на крупных соревнованиях, но приближается новое поколение. Уверен, сейчас лучший момент для кого-то из молодых наконец-то выиграть турнир «Большого шлема», — добавил Рублёв.
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