Рублёв: нечестно, что игрок из топ-50 упускает возможность заработать деньги и очки

Российский теннисист Андрей Рублёв недоволен, что не смог выступить на ATP Cup. По его словам, некоторые страны на турнире представляют игроки, занимающие 1000-1500-е строчки рейтинга. В то время, как Рублёв является 23-й ракеткой мира, но ему не нашлось места в составе национальной команды.

«Нечестно, что игрок из топ-50 упускает возможность заработать немного денег и очков», — приводит слова Рублёва Gulf-times.

Напомним, на ATP Cup разыгрывается рекордный призовой фонд в $ 15 млн. А теннисист победившей команды, который не проиграет ни одной личной встречи на турнире, заработает 750 рейтинговых очков.



«Топ-игроки по-прежнему хороши и побеждают на крупных соревнованиях, но приближается новое поколение. Уверен, сейчас лучший момент для кого-то из молодых наконец-то выиграть турнир «Большого шлема», — добавил Рублёв.