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Федерер подтвердил своё участие в турнире в Майами

Федерер подтвердил своё участие в турнире в Майами
Теннис / ATP 0

Третья ракетка мира швейцарец Роджер Федерер подтвердил, что в новом сезоне выступит на турнире в Майами, где ему предстоит защищать титул действующего победителя. Об этом сообщили организаторы соревнований.

«Федерер подтвердил, что вернётся для защиты титула. Вы же хотите быть здесь для этого», — написала пресс-служба турнира.

Фото доступно на странице Miami Open в «Твиттере».

Ранее, по сообщению ESPN, Роджер планировал отказаться от участия в «Мастерсе» в Майами, так как 24 марта будет проводить выставочный матч с немцем Александром Зверевым в Колумбии. Их предыдущая встреча была отменена из-за массовых антиправительственных протестов и беспорядков.

Квалификация на турнире в Майами будет проходить 23 и 24 марта. Основной розыгрыш турнира начнётся 25-го числа.

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