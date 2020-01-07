Сафин: российские игроки достаточно прокачаны, чтобы преуспеть на ATP Cup

Капитан сборной России Марат Сафин подвёл итоги выступления национальной команды на групповом этапе ATP Cup. Карен Хачанов, Даниил Медведев, Теймураз Габашвили и Константин Кравчук выиграли все три матча — с Италией, США и Норвегией. Сборная России вышла в четвертьфинал турнира с первого места.

«Нашим парням было важно выиграть как можно больше матчей, чтобы получить заряд уверенности перед поездкой в Сидней. Начало года, но, думаю, ребята готовы. Они достаточно прокачаны, чтобы преуспеть на заключительном этапе турнира. Рад за них. Счастлив за себя. Думаю, у нас всё становится лучше с каждым днём», — приводит слова Сафина официальный сайт турнира.

ATP Cup — новый командный турнир, который в нынешнем сезоне проводится впервые. Соревнования в 2020 году проходят в Австралии и завершатся 12 января.