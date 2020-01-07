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Кирьос: не стоит так много внимания уделять инциденту с Циципасом

Кирьос: не стоит так много внимания уделять инциденту с Циципасом
Теннис / ATP 0

Австралиец Ник Кирьос прокомментировал инцидент в матче ATP Cup с участием греческого теннисиста Стефаноса Циципаса, который травмировал собственного отца. Спортсмен не смог сдержать эмоции после одного из розыгрышей и разбил ракетку у своего кресла. Один из осколков угодил в руку его отцу Апостолосу, вызвав кровотечение.

«Я не видел самого момента. Не думаю, что Стефанос предполагал, что последствия будут такими. Вообще, не стоит уделять этому так много внимания и продолжать разбирать этот эпизод. Я тоже делал разные глупые вещи в пылу борьбы. Этот инцидент из разряда таковых», — приводит слова Кирьоса журналист Бен Ротенберг в «Твиттере».

Напомним, сборная Греции досрочно лишилась шансов на выход из группы на ATP Cup. Австралия гарантировала себе участие в четвертьфинале.

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