Шарапова рассказала о проблемах со здоровьем перед турниром в Брисбене

Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала, что за несколько недель до начала турнира в Брисбене (Австралия) перенесла вирусное заболевание. Буквально за пару дней перед стартом соревнований ей пришлось обратиться в клинику, сообщает WTA Insider в «Твиттере».
Шарапова, получившая уайлд-кард от организаторов, не смогла пробиться во второй круг турнира. На старте соревнований она проиграла представительнице США Дженнифер Брэйди (Q) со счётом 6:3, 1:6, 6:7 (3:7). Однако, по словам россиянки, этот матч стал хорошей проверкой для плеча, с травмой которого она боролась длительное время. Мария отметила, что, учитывая все эти негативные факторы, она может быть довольна показанной игрой.
Ранее спортсменка заявила, что надеется получить уайлд-кард от организаторов Australian Open.
- 7 января 2020
-
23:19
-
22:11
-
20:37
-
20:12
-
19:20
-
19:04
-
17:43
-
17:19
-
16:30
-
15:36
-
14:39
-
13:13
-
13:03
-
12:17
-
11:58
-
11:34
-
11:21
-
10:45
-
10:08
-
09:50
-
09:43
-
09:34
-
08:53
-
08:39
-
08:31
-
08:28
-
07:51
-
07:11
-
00:38
- 6 января 2020
-
23:57
-
22:51
-
19:18
-
18:34
-
18:18
-
17:53