Шарапова рассказала о проблемах со здоровьем перед турниром в Брисбене

Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала, что за несколько недель до начала турнира в Брисбене (Австралия) перенесла вирусное заболевание. Буквально за пару дней перед стартом соревнований ей пришлось обратиться в клинику, сообщает WTA Insider в «Твиттере».

Шарапова, получившая уайлд-кард от организаторов, не смогла пробиться во второй круг турнира. На старте соревнований она проиграла представительнице США Дженнифер Брэйди (Q) со счётом 6:3, 1:6, 6:7 (3:7). Однако, по словам россиянки, этот матч стал хорошей проверкой для плеча, с травмой которого она боролась длительное время. Мария отметила, что, учитывая все эти негативные факторы, она может быть довольна показанной игрой.

Ранее спортсменка заявила, что надеется получить уайлд-кард от организаторов Australian Open.