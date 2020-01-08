Победительница 24 турниров ITF Таунсенд: моя мама крала у меня деньги

Победительница четырёх юниорских турниров «Большого шлема» в одиночном и парном разряде американка Тэйлор Таунсенд рассказала о проблемах, с которыми сталкивалась в ходе своей карьеры.
«Меня выгнали из теннисной программы в 2 года, руководители секции сказали моим родителям, что я толстая и ленивая. Как люди могут определить это по ребенку в таком возрасте, понятия не имею. С самого начала люди смотрели на моё телосложение и автоматически оценивали мои способности. Так было прежде, чем я вышла на корт и начала играть.
Теннисный корт стал моим счастливым местом, где я чувствовала себя свободной, где чужое мнение не имело значения. Вскоре, когда мне было 14 лет, переехала во Флориду в надежде развить теннисную карьеру. Я не знала, как это выглядело тогда. Помню, как проиграла матч в одиночном разряде на соревнованиях ITF среди юниоров, и, потянув Ноа Рубина в сторону, сказала ему: «Я не могу выиграть матч в одиночном разряде, но выигрываю всё в парном. Может быть, мой путь не здесь». Он ответил: «Нет, Тейлор, это случится, просто дай себе время». На следующей неделе я выиграла свой первый титул среди юниоров в ITF, а затем и юниорский Australian Open.
С этого момента моя жизнь изменилась, и успех, к которому я стремилась, который казался таким далёким, теперь был прямо передо мной.
Я стала профессиональным игроком в 15 лет, и вскоре после этого столкнулась с проблемой, которую и представить себе не могла. Я узнала, что моя мама крала у меня деньги и использовала мои призовые деньги на свои нужды. Это потрясло мой мир. Я чувствовала себя преданной и потерянной. Никому нельзя верить, пока они не покажут, кто есть на самом деле. Ещё эта ситуация научила меня никогда не терять бдительность», — приводит слова Таунсенд Behind The Racquet.
За карьеру Таунсенд, которой в апреле исполнится 17 лет, стала победительницей 24 турниров ITF.
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