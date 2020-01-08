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Джокович принёс сборной Сербии третью победу в ATP Cup

Джокович принёс сборной Сербии третью победу в ATP Cup
Теннис / ATP 0

16-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович обыграл чилийца Кристьяна Гарина в матче ATP Cup в Брисбене (Австралия) со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 11 минут.

Вторая ракетка мира трижды подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и взял 4 гейма на подаче соперника. На счету Гарина 6 эйсов, 3 двойные ошибки и 1 брейк.

В первом матче этого противостояния серб Душан Лайович победил чилийца Николаса Джарри со счётом 6:2, 7:6 (7:3). Сборная Сербии досрочно гарантировала себе место в четвертьфинале соревнований. Сербы выиграли три матча подряд. Чилийцы заняли последнее место в группе A.

Вчера, 7 января, в четвертьфинал вышла сборная России. Её следующий соперник определится сегодня.

ATP Cup. Группа A
08 января 2020, среда. 04:30 МСК
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		3  
         
Кристьян Гарин
Чили
Кристьян Гарин
К. Гарин
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