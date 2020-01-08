Джокович принёс сборной Сербии третью победу в ATP Cup

16-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович обыграл чилийца Кристьяна Гарина в матче ATP Cup в Брисбене (Австралия) со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 11 минут.



Вторая ракетка мира трижды подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и взял 4 гейма на подаче соперника. На счету Гарина 6 эйсов, 3 двойные ошибки и 1 брейк.



В первом матче этого противостояния серб Душан Лайович победил чилийца Николаса Джарри со счётом 6:2, 7:6 (7:3). Сборная Сербии досрочно гарантировала себе место в четвертьфинале соревнований. Сербы выиграли три матча подряд. Чилийцы заняли последнее место в группе A.

Вчера, 7 января, в четвертьфинал вышла сборная России. Её следующий соперник определится сегодня.